Окупанти в Криму та на Донбасі утримують 376 українців

На цих територіях тривають незаконні арешти і затримання.

На тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу незаконно утримуються 376 осіб. Про це повідомила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

«На тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу тривають незаконні арешти і затримання. У РФ і на тимчасово окупованій території півострова незаконно утримуються 109 українських громадян, більшість з яких — кримські татари. На тимчасово окупованих територіях Донбасу незаконно утримуються 267 наших співвітчизників» — сказала Денісова в своєму відеозверненні до учасників 46-ї Сесії ООН з прав людини.

Вона також констатувала, що Росія не допускає її на ці території для проведення моніторингу дотримання прав і свобод українських громадян. З огляду на це Денісова закликала міжнародне співтовариство продовжувати тиск на РФ. // LB.ua