Окупанти вдарили крилатою ракетою по Одещині, двоє осіб постраждали
Вранці російські окупанти завдали удару по Одещині. Вражено територію сільськогосподарського підприємства, складські приміщення. За попередньою інформацією двоє осіб постраждали.
Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”, передає УНН.
“По Одещині ранком нанесено ракетний удар крилатою ракетою повітряного базування. Літаками стратегічної авіації здійснено пуск Х-59. Вражено територію сільськогосподарського підприємства, складські приміщення”, — йдеться в повідомленні.
Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. За попередньою інформацією двоє осіб постраждали.
На місці працює слідчо-оперативна група.Tweet