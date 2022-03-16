Окупанти влаштували погром у мерії Бучі, шістьох працівників і волонтерів взято в полон

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Російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон шістьох співробітників і волонтерів.

Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Бучанської міської ради.

“У вівторок ввечері, 15 березня, російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон наших співробітників і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям нашого міста”, — йдеться в повідомленні.

Повний список полонених такий:

  • Гапченко Дмитро Олександрович;
  • Черкаський Леонід Юхимович;
  • Циган Микола Володимирович;
  • Ющенко Анатолій Вікторович;
  • Уманець Володимир Олександрович (охорона);
  • Матюк Сергій Олександрович.

«Від’їжджаючи, окупанти викинули їхні паспорти та інші документи. Просимо Офіс Президента України, Ірину Верещук, Київську ОВА, Київську ОДА допомоги у звільненні наших людей», — звернулися в міській раді.

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