Окупанти влаштували погром у мерії Бучі, шістьох працівників і волонтерів взято в полон
Російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон шістьох співробітників і волонтерів.
Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Бучанської міської ради.
“У вівторок ввечері, 15 березня, російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон наших співробітників і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям нашого міста”, — йдеться в повідомленні.
Повний список полонених такий:
- Гапченко Дмитро Олександрович;
- Черкаський Леонід Юхимович;
- Циган Микола Володимирович;
- Ющенко Анатолій Вікторович;
- Уманець Володимир Олександрович (охорона);
- Матюк Сергій Олександрович.
«Від’їжджаючи, окупанти викинули їхні паспорти та інші документи. Просимо Офіс Президента України, Ірину Верещук, Київську ОВА, Київську ОДА допомоги у звільненні наших людей», — звернулися в міській раді.Tweet