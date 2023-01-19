Масова загибель риби в річці Дніпро внаслідок обстрілу російськими окупантами греблі Каховської ГЕС – розпочато провадження

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Запорізької обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження за фактом за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Суспільного резонансу в ЗМІ набув факт масової загибелі риби у нижньому б’єфі річки Дніпро через критичне зниження рівня води.

За даними правоохоронців, внаслідок обстрілу російськими військовими греблі Каховської ГЕС зазнав пошкодження її затворний механізм. Це вплинуло на рівень води у Каховському водосховищі та річці Дніпро, який продовжує стабільно знижуватись.

Екологічна ситуація у водоймі призводить до гибелі водних біоресурсів, що може призвести до зриву нересту навесні 2023 року.

Наразі тривають першочергові слідчі дії з метою установлення розміру збитків, завданих довкіллю.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Офіс Генпрокурора