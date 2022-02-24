Окупанти взяли оперативну паузу та здійснюють перегрупування сил, але позиційні бої тривають

Російські війська, які атакували Україну, взяли оперативну паузу та здійснюють перегрупування сил, але позиційні бої тривають практично по всій країні поблизу кордону з Російською Федерацією та Білоруссю.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк на брифінгу в Офіс Президента України.

Так, за його словами, запеклі бої тривають на півдні України.

«Під ударом перебувають Генічеськ, Скадовськ, Нова Каховка. Дуже багато фото- й відеофіксації руйнувань, яких завдають російські збройні сили вже навіть цивільній інфраструктурі», – сказав Михайло Подоляк.

Він зазначив, що запеклі бої також тривають на Донецькому й Луганському напрямках, і Збройні Сили України були готові до такого розвитку подій. Українські захисники дуже активно чинять спротив і навіть відкидають противника на деяку відстань від рубежів.

Радник керівника Офісу Глави держави наголосив, що Україна, як і раніше, контролює постачання продуктів харчування та інфраструктуру, яка забезпечує повсякденне життя людей.

«Все це працює. Є якісь ситуативні перебої зі стільниковим зв’язком протягом дня, мобільним зв’язком, інтернетом. Але все це під контролем, все швидко ремонтується», – повідомив він.

Михайло Подоляк зауважив, що на півдні та сході України російські збройні сили атакують не лише військову інфраструктуру, а й почали завдавати швидких ударів по цивільних об’єктах.

«У Вугледарі під обстріл реактивними залповими системами потрапила лікарня. Так само «Градами» атакують мікрорайони Маріуполя», – зазначив радник керівника Офісу Президента.

Крім того, за його словами, з території Білорусі не лише зайшли сухопутні війська агресора, а й було здійснено удари чотирма балістичними ракетами по території України. Це юридичні докази великої війни, яку розв’язала РФ поти України за допомогою Білорусі, і вони мають бути зафіксовані, наголосив Михайло Подоляк.

«Є також оперативні дані, що декілька ДРГ Російської Федерації хотіли вчинити терористичний акт на Чорнобильській АЕС і спричинити потужну екологічну катастрофу. Це суттєво змінює картину того, що відбувається в Україні. Зрозуміло, що РФ не просто хоче повалити уряд чи замінити його на маріонеткових виконавців – вона хоче спричинити максимальні руйнування в Україні. Навіть екологічного характеру», – зазначив радник керівника Офісу Глави держави.

На цьому тлі Президент України Володимир Зеленський, який перебуває в Києві, продовжує активно працювати з іноземними партнерами.

«Формуємо своєрідну коаліцію для того, щоб була ефективна протидія російській агресії. Так само в Києві перебувають депутати Верховної Ради – причому всі фракції, практично без винятку. Також перебуває (в Києві. – Ред.) уряд, усі працюють у режимі надзвичайної ситуації чи навіть воєнного стану, всі працюють дуже активно й чітко розуміють свої функції та завдання», – сказав Михайло Подоляк.

Також він звернув увагу на те, що напад Росії на Україну активно засуджують російські громадяни. Росіяни вже починають розуміти, що це не точкові військові операції, як це було на Донбасі, а велика, повномасштабна війна, як спричинить велику кількість жертв.

«Це наша країна. І країна варта того, щоб за неї платити велику ціну», – резюмував Михайло Подоляк.

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine