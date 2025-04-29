Рашисти облаштували 29 місць, де систематично катують полонених українців

Географія таких закладів сягає Далекого Сходу.

Український “Центр громадянських свобод” (ЦГС) порахував, що за три роки повномасштабної війни росіяни організували 186 місць у РФ та на окупованих територіях, де утримують полонених українських цивільних та військових. У 29 офіційних місцях Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) систематично катують викрадених українців, пишуть “Важные истории” з посиланням на спільний проєкт журналістів з шести країн, організований Forbidden Stories.

Експерт ЦГС Михайло Сава каже, що така кількість закладів повʼязана з тим, що Кремль не хоче високої концентрації українців, яка може призвети до створення потенціалу для опору. Географія таких закладів розширилася до Далекого Сходу.

“Когось відправили до Удмуртії, когось до Краснодарського краю, когось на територію Криму, когось на територію Самарської області. Це робилося для того, щоб ми якимось чином не опинилися в місцях позбавлення волі зі своїми людьми. [У колоніях] нас намагалися переконати: “Забудьте про цей обмін! Ви не потрібні Україні. Україна вас забула”, — каже колишня військова ЗСУ Єлизавета Шилік, яка на початку вторгнення опинилась в окупації та пройшла через 20 місяців полону.

Автори проєкту на основі доповіді ООН та звіту української розвідки дійшли висновку, що росіяни облаштували 29 установ ФСВП, у яких тортури полонених українців мають системний характер. Тисячі людей там тримають без звинувачень.

У джерелах журналістів наведено майже 700 випадків катувань. Найчастіше це регулярні побої, але практично усюди росіяни катують електрикою та розпеченими предметами, застосовують сексуалізоване насильство, душать, використовують психологічне насильство та інші знущання.

Найчастіше про випадки тортур розповідали полонені, які пройшли через виправну колонію 10 у селищі Ударному у Мордовії (мінімум 49 випадків) а також сумнозвісну Єленівку Донецької області (47 випадків). На третьому місці — СІЗО-2 у російському Таганрозі (44 випадки).

Нагадаємо, у рамках проєкту журналістам вдалось встановити, що на тілі, яке ідентифікували як тіло журналістки Вікторії Рощиної, є численні ознаки катувань, жорстокого поводження — садна, крововиливи на різних частинах, зламане ребро — та сліди розтину. Тіло повернули без очей, мозку та частини трахеї, аби приховати сліди тортур. // Дзеркало тижня