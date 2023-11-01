Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18.00 01.11.2023

Триває шістсот шістнадцята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів.

Протягом доби відбулось 43 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Крім того, російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 3 керовані авіаційні ракети Х-59 та 20 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 3 ракети та 18 ударних БпЛА. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Прогрес, Чуйківка, Голишівське, Павлівка, Степок, Високе Сумської області; Борисівка, Вовчанськ, Охрімівка, Строївка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші воїни відбили 8 атак. Противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки, Куп’янська, Курилівки, Степової Новоселівки та Чернещини Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва, Виїмки, Спірного та Веселого Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку окупанти 10 разів безуспішно намагалися відновити втрачене положення неподалік Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Також противник вів безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області. Завдав авіаційного удару неподалік Іванівського Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Маркове, Кліщіївка, Предтечине, Біла Гора, Щербинівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Сєверного та Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 5 атак. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Калинового, Новоолександрівки, Семенівки, Орлівки, Ласточкіного та Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки Донецької області, де Силами оборони відбито 16 атак. Також противник завдав авіаційного удару в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів поблизу Новоселівки, Новоданилівки, Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав, Козацьке, Львове Херсонської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Томарине, Зміївка, Берислав, Милове Херсонської області; Очаків Миколаївської області та Грушівка Дніпропетровської.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 радіолокаційних станцій, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 11 артилерійських засобів противника.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ