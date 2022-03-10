Русские лётчики сбрасывали на Чернигов авиабомбы с зажигательным действием. Это военное преступление (фото)

Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины опубликовала фотографии спасателей, которые на кадрах занимаются разминированием неразорвавшихся боеприпасов в Чернигове. На одном из видео можно опознать осколочно-фугасно-зажигательную авиационную бомбу ОФЗАБ-500, пишет The Insider.

Как сообщают аналитики из Conflict Intelligence Team, эта бомба уже была замечена в Чернигове после сбития российского Су-34 5 марта.

«В тот раз мы не были уверены, что эти бомбы должны были быть сброшены на Чернигов, поскольку они, видимо, упали вместе со сбитым самолетом, — пишет CIT. — Однако в этот раз на одной из фотографий ГСЧС видны обломки сработавшей ОФЗАБ-500, что практически не оставляет сомнений, что эта авиабомба с зажигательным действием использовалась для бомбардировки Чернигова».