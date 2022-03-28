Окупанти знов обстріляли ракетами нафтобазу на Рівненщині 

Росіяни знову вдарили ракетами по нафтобазі на Рівненщині

Про це повідомляє Рівненська ОВА

Пряма мова: «Ворог знову завдав ракетного удару по Рівненській області. Це знову нафтобаза. На місце виїхали ДСНС та хімлабораторія». // УП