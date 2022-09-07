США готують довгостроковий план підтримки українських військ

За словами трьох представників міністерства оборони, Пентагон готує докладний аналіз та розробляє способи підтримки українських збройних сил у середньостроковій та довгостроковій перспективі, зокрема після закінчення війни з росією.

Про це інформує CNN, передає УНН.

Зусилля очолює голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

Процес знаходиться на ранній стадії, і високопосадовець Міністерства оборони повідомив, що США прагнуть відповісти на ключові питання про те, “що має сенс?” і “що Україна повинна мати у середньостроковій та довгостроковій перспективі?” з погляду військової підтримки. США розраховують план щонайменше на найближчі п’ять років після закінчення війни.

Аналіз проводиться спільно з українською стороною, і, якщо його схвалить президент США Джо Байден, це може призвести до багаторічних продажів зброї та створення США довгострокової програми військової підготовки.

“План буде представлений Києву як оцінка, але в ньому буде чітка дорожня карта, яка показуватиме, як, на думку США, слід розвивати збройні сили України”, – йдеться в повідомленні.

Очікується, що аналіз буде представлено протягом наступного місяця або двох, повідомив представник міністерства оборони, наголосивши, що думка України матиме вирішальне значення для остаточних зусиль.

“Зусилля постійно розвиватимуться протягом наступних кількох місяців у міру зміни поля бою та просування українських сил. Зрештою, це може продовжити участь США та їхніх союзників в Україні на довгі роки за рахунок довгострокових, багаторічних контрактів на постачання зброї, які можуть бути спочатку укладені до закінчення першого терміну Байдена”, – додав він.