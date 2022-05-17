Окупанти знову намагаються прорватися у Сумську область. Йде бій

Російські військові намагаються знову прорватися через кордон у Сумській області. Наразі триває бій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

«Триває бій на півночі Шосткинського району, є спроба прориву державного кордону у районі Середино-Буди», — розповів він.

Крім того, за його словами, з самого ранку тривають обстріли області з території Росії.

«Близько 5 влучань в районі Есмані. Близько 70 вибухів в напрямку Бояро-Лежачі. Зафіксовано 6 вибухів в районі населеного пункту Сопич», — додав він.

Вздовж кордону є пожежі, спричинені обстрілами.