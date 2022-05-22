Окупанти знову обстріляли ракетами Малин на Житомирщині

Місто стало мішенню російських загарбників вдруге за кілька днів.

У неділю, 22 травня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Малин на Житомирщині.

Цю інформацію підтвердив мер міста Олександр Ситайло у коментарі «Суспільному«.

Спочатку про вибухи у місті повідомили місцеві мешканці. Інформація почала поширюватися пообіді. Згодом Ситайло підтвердив ракетний удар по місту.

Мер не уточнив, де саме влучили окупанти, а також не надав інформацію про руйнування та постраждалих.

Водночас у Службі безпеки України на тлі новин про ракетний удар по Малину нагадали, що після минулої атаки у мережі з’явилися фото та відео з місця влучання. Ці матеріали окупанти використовують для коригування вогню.

«СБУ нагадує, що відео та фото, зроблені на місці вибухів, суворо заборонено поширювати в мережах або навіть ділитися ними один з одним. Такі фото та відео можуть допомогти коригувальникам вогню планувати ще один удар. Не кидайте фото та відео з місця вибуху у жодні соцмережі чи канали. Пам’ятайте, що це також карається законом», — нагадали в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня окупаційні війська Російської Федерації влучили ракетами по залізничному вокзалу Малина.

Росіяни потрапили в неосновну залізничну колію, якою і так не користувалися.

В результаті атаки РФ поранено трьох осіб; 50 приватних будинків, три будинки знищені повністю.

Ракети по вокзалу і будинкам цивільних в Малині Житомирської області пускали з моря. Окупанти самі показали процес запуску ракет. // УНІАН