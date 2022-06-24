Окупанти знову обстріляли Сумщину із САУ та реактивних систем

Окупанти двічі обстріляли Хотінську громаду на Сумщину із артилерії.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.

«Близько 18 години росіяни двічі обстріляли Хотінську громаду із артилерії. 4 приходи із САУ та близько 10 — із реактивних систем залпового вогню. Постраждалих та руйнувань немає», — написав Живицький.

Раніже Дмитро Живицький повідомив, що окупанти понад 50 разів обстріляли область використовуючи фосфорні снаряди. Постраждала дитина.