Окупанти вдарили ракетою С-300 по багатоповерховому будинку в Миколаєві

У ніч проти 30 вересня російські війська, застосувавши ракету С-300, завдали ракетного удару по житловій дев’ятиповерхівці у Миколаєві. Рятувальникам удалося дістати з-під завалів жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

“Сьогодні близько першої години ночі 2 з них потрапили в дев’ятиповерхівку. Через це потрапляння одна жінка опинилася під завалами, а вже близько шести була деблокована нашими рятувальниками. Слава Богу, залишилася жива”, – повідомив він.

Усього внаслідок обстрілу житлового будинку поранення отримали 8 людей.