Окупанти вдень обстріляли Херсонщину, убивши жінку та чоловіка

Російські військові вдень обстріляли Херсонщину, внаслідок чого загинули жінка та пенсіонер.

Про це повідомили очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та Херсонська обласна прокуратура.

“Російська армія вбила жительку Токарівки. Щойно окупаційні війська завдали удару по мирному населеному пункту”.

Прокудін повідомив, що жінка отримала несумісні з життям травми.

Херсонська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок обстрілу села у Дар’ївській громаді Херсонського району близько 14:00 загинув 72-річний місцевий житель.

На місці працюють медики та правоохоронці. Остаточна кількість постраждалих встановлюється. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди. // УП