Україна повернула з російського полону 95 військових – 93 рядових та сержантів і двох офіцерів

Серед них – воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також – прикордонники

Україна повернула з російського полону 95 військових. У списку – воїни Збройних сил України, Нацгвардії, а також – прикордонники. Серед них – 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів.

Про це повідомив у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

“До своїх родин їдуть, зокрема, полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники «Азовсталі». Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на «Азовсталь»”, – написав він.

Єрмак зазначив, що багато захисників перебували в полоні пораненими.

“Продовжуємо виконувати задачу Президента України Володимира Зеленського «повернути всіх». Я вдячний нашій команді, Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за роботу 24/7. Вона триватиме до того дня, коли в Україну повернеться останній полонений українець”, – додав голова ОП.