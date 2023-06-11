Україна повернула з російського полону 95 військових – 93 рядових та сержантів і двох офіцерів
Серед них – воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також – прикордонники
Україна повернула з російського полону 95 військових. У списку – воїни Збройних сил України, Нацгвардії, а також – прикордонники. Серед них – 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів.
Про це повідомив у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
“До своїх родин їдуть, зокрема, полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники «Азовсталі». Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на «Азовсталь»”, – написав він.
Єрмак зазначив, що багато захисників перебували в полоні пораненими.
“Продовжуємо виконувати задачу Президента України Володимира Зеленського «повернути всіх». Я вдячний нашій команді, Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за роботу 24/7. Вона триватиме до того дня, коли в Україну повернеться останній полонений українець”, – додав голова ОП.
Нагадаємо, станом на 7 травня з російського полону звільнили загалом 2324 українця. Таку цифру озвучив Координаційний центр з питань поводження з військовополоненими.
За рік Україна повернула близько 500 захисників “Азовсталі”. // LB.ua