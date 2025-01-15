Росіяни випустили понад 40 ракет і 70 дронів по енергетичним об’єктам

Росія під час масованого удару 15 січня застосувала проти України понад 40 ракет та понад 70 безпілотників, били загарбники по енергетиці, повідомив президент Володимир Зеленський:

“Черговий російський масований удар. Середина зими, і мішень для росіян незмінна: наша енергетика. Серед цілей – газова інфраструктура та енергетичні об’єкти, які забезпечують нормальне життя людей. Понад 40 ракет було в цьому ударі, зокрема й балістика. Щонайменше 30 знищено. Також за ніч було понад 70 російських ударних дронів”.

Президент підкреслив, що завдяки ППО та усім задіяним підрозділам вдалося зберегти роботу української енергосистеми.

Водночас він наголосив, що Україна постійно потребує посилення протиповітряної оброни

Він нагадав, що партнери на саміті НАТО у Вашингтоні та у форматі “Рамштайн” дали “обіцянки, які досі не реалізовані повністю”. Тоді, зокрема, йшлося про ліцензії на виробництво систем ППО та протиракет.

Зеленський акцентував, що може стати однією з дієвих гарантій безпеки для України, і що “це теж реалістично й потрібно виконати”.

“Ми вдячні всім, хто допомагає нашій державі. Але це значно більше, ніж потреби нашої держави. Саме зараз захистом України з’ясовується, чи здатна Європа і загалом демократичний світ зупиняти війни – надійно та на довгий час”, – підсумував президент. // УП