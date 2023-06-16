Окупанти вдень вдарили по Херсону: пошкодили багатоповерхівку, є постраждалі

Російські загарбники вдень, 16 червня, обстріляли житлові райони Херсона, влучили у приміщення медичного та навчального закладу, а також пошкодили багатоповерхівку, 6 людей постраждало.

Про це повідомляє Херсонська облпрокуратура у Telegram

“За даними слідства, 16 червня близько 13:00 російські військові почали масивно обстрілювати житлові масиви міста Херсона”.

Повідомляється, що наразі відомо про щонайменше шістьох травмованих містян.

У результаті обстрілів пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю медичного та навчального закладів, автотранспорт, лінії електропередач.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли Херсона продовжуються. // УП