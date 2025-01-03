Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 08.00 03.01.2025

Розпочалась тисяча сорок п’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних та 52 авіаційних ударів, зокрема, задіяв дві ракети та скинув 102 КАБ. Крім цього, здійснив понад 3800 обстрілів, з них 159 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Таратутине, Покровка, Вовчанськ, Золочів, Іванівка, Піщане, Богуславка, Зелений Гай, Чернещина, Мирне, Сіверськ, Костянтинівка, Дронівка, Пазено, Костянтинівка, Яблунівка, Мирноград, Новоторецьке, Улакли, Костянтинопіль, Андріївка, Зелене Поле, Новопіль, Приморське та Малокатеринівка.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління та три інші важливі об’єкти противника.

На Харківському напрямку ворог двічі намагався штурмувати позиції наших військ в районі Вовчанська. Отримав відсіч.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Западного, Дворічної та Кругляківки на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося чотири атаки окупантів.

Минулої доби ворог 16 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Надії, Макіївки, Тернів, Григорівки та в Серебрянському лісі.

Один штурм противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру та Ступочок.

Шість атак здійснив ворог на Торецькому напрямку неподалік населених пунктів Торецьк, Нью-Йорк та Щербинівка. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Шевченко, Успенівка, Солоне та Нововасилівка.

Сили оборони відбили 27 ворожих атак на Курахівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Слов’янки, Петропавлівки, Шевченко, Дачного та Курахового.

На Времівському напрямку противник здійснив 24 штурми наших позицій в районах Янтарного, Времівки, Великої Новосілки та в напрямку Костянтинополя, Розливу і Новосілки.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили дві атаки противника поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили три атаки противника, противник успіху не мав.

Минулої доби на Курському напрямку відбулося десять боєзіткнень, ворог завдав шість авіаційних ударів, застосувавши дев’ять керованих авіабомб.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1080 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, 14 бойових броньованих машин, три артилерійські системи, одну РСЗВ, 49 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 41 одиницю автомобільної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо! Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ