Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 08.00 14.01.2025

Розпочалась тисяча п’ятдесят шоста доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 62 авіаційних ударів, зокрема, залучив одну ракету та скинув 99 КАБ. Крім цього, здійснив близько 4,5 тисяч обстрілів, з них 85 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Новопіль, Костянтинопіль Донецької області; Приморське Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та ще один важливий об’єкт противника.

На Харківському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших військ в районі населеного пункту Вовчанськ.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Западного та Дворічної на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося три атаки окупантів.

Минулої доби ворог 16 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Шийківка, Першотравневе, Макіївка, Зарічне та Терни.

П’ять штурмів противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 14 разів у районах Часового Яру та Ступочок.

Шістнадцять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Кримське, Щербинівка та Біла Гора. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 77 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Баранівка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Тарасівка, Нова Полтава, Новоторецьке, Лисівка, Мирноград, Зелене, Новий Труд, Промінь, Покровськ, Шевченко, Удачне, Нововасилівка, Успенівка, Петропавлівка, Новоандріївка, Слов’янка, Срібне, Андріївка, Курахове, Дачне, Новосергіївка та Янтарне.

Сили оборони відбили 13 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Розлив, Времівка, Роздольне, Костянтинопіль та Нескучне.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили одну атаку противника.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано.

На Курському напрямку відбулося 15 боєзіткнень, ворог завдав 37 авіаційних ударів 49 керованими бомбами та вчинив 422 артилерійських обстріли, зокрема 20 – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1330 осіб. Також українські воїни знешкодили 3 танки, 11 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 72 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 83 автомобілі та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо! Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ