Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 01 квітня 2024 року

Розпочалася сімсот шістдесят восьма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнення.

Загалом, російські окупанти завдали 22 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснили 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі, російські терористи знову атакували Україну, застосувавши 3 безпілотники типу “Shahed”. Протиповітряна оборона України знищили 2 ударних дрони.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти Олександрівка Сумської області; Козача Лопань, Огірцеве, Харків, Борщова, Вовчанськ, Петропавлівка, Котлярівка, Чернещина, Першотравневе Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Часів Яр, Роздолівка, Уманське, Новобахмутівка, Очеретине, Бердичі, Орлівка, Новомихайлівка, Побєда, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Гуляйполе, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де російські окупанти, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 8 атак в районах населених пунктів: Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, підрозділи Сил оборони України відбили 13 атак в районах населених пунктів: Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати російських загарбників в районах населених пунктів: Георгіївка, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку російські окупанти здійснили 2 атаки на позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники два рази атакували позиції українських військ на цьому напрямку.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 пунктах управління безпілотників, засобу протиповітряної оборони, 1 станції радіоелектронної боротьби та 1 артилерійському засобу російських загарбників.

Минулої доби загальні втрати ворога склали: 710 російських загарбників, 20 танків, 17 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, засіб протиповітряної оборони, 26 дронів оперативно-тактичного рівня, 9 ракет, 35 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

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Генеральний штаб ЗСУ