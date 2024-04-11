Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 11 квітня 2024 року

Розпочалася сімсот сімдесят восьма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень.

Загалом, російські загарбники завдали 8 ракетних та 93 авіаційних удари, здійснили 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі, російські терористи завдали черговий масований авіаційний удар по Україні, застосувавши крилаті ракети та безпілотники типу “Shahed-136/131”. За попередньою інформацією силами та засобами протиповітряної оборони України 37 з 40 дронів – знищено. Інформація щодо кількості знищених ракет та наслідків російської терористичної атаки – уточнюється.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Дергачі, Липці, Вовчанськ, Курилівка, Кругляківка Харківської області; Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Верхньокам’янське, Іванівка, Олександропіль, Семенівка, Новокалинове, Бердичі, Нетайлове, Красногорівка, Костянтинівка, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 23 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 6 атак в районах населених пунктів Керамік, Бердичі, Уманське, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку російські загарбники одного разу безуспішно атакували позиції українських військ в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби, здійснив 6 безуспішних атак на позиції українських військ.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітно-ракетному комплексу, артилерійській системі та станції радіоелектронної боротьби противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 9 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Минулої доби загальні втрати ворога склали 810 російських загарбників, 5 танків, 12 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, 34 безпілотника оперативно-тактичного рівня, дві ракети, 50 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

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Генеральний штаб ЗСУ