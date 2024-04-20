Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 20 квітня 2024 року

Розпочалася сімсот вісімдесят сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення.

Загалом, ворог завдав 29 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

У ніч на 20 квітня 2024 року російські терористи атакували Україну трьома балістичними ракетами «Іскандер-М», двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 із акваторії Чорного моря.

Засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69. Також на південному напрямку знищено три розвідувальні дрони – два «Орлан-10» та один «Суперкам».

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти Волфине Сумської області; Сенькове Харківської області; Білогорівка Луганської області; Іванівка, Ямполівка, Торське, Спірне, Дружба, Іванівське, Часів Яр, Дружківка, Нью-Йорк, Юр’ївка, Новопокровське, Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області та Іванівка на Херсонщині.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили.

На Лиманському напрямку російські окупанти 13 разів атакували позиції українських військ в районах населених пунктів Твердохлібове, Кремінна Луганської області та Ямполівка, Терни, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 23 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 31 атаку в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Новобахмутівка Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Побєда, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 23 рази намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції українські воїни в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 7 безуспішних атак на позиції українських військ на цьому напрямку.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління російських окупантів.

Минулої доби загальні втрати ворога склали 750 російських загарбників, 8 танків, 21 бойова броньована машина, 20 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 30 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 13 ракет, 46 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

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Генеральний штаб ЗСУ