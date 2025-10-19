Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 22:00 19.10.2025

Загалом від початку цієї доби відбулося 151 бойове зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 128 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 2371 дрон-камікадзе та здійснили 3604 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 11 штурмових дій окупантів, ще два боєзіткнення тривають. Крім того, ворог завдав двох авіаударів, скинувши шість керованих авіабомб, а також здійснив 129 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Кам’янка та в напрямку Дворічанського й Бологівки.

На Куп’янському напрямку агресор проводив три наступальні дії у бік Піщаного. Дві атаки ще тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники п’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Дробишеве, Середнє та Мирне.

Один ворожий штурм відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку 17 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки, українські захисники відбили всі атаки ворога.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 53 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник намагався просунутися у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Мирноград, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Удачне, Філія, Промінь, Лисівка, Молодецьке, Дачне та в напрямку Новопавлівки. У чотирьох локаціях бої не вщухають дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 44 окупанти, із них 27 – безповоротно. Також українські воїни знищили дві артилерійські системи, 19 БпЛА, три одиниці автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки; також уражено 11 укриттів для особового складу, станцію РЕБ, вісім одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему ворога.

На Олександрівському напрямку агресор 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Воскресенка, Орестопіль, Олександроград, Вишневе, Вербове, Січневе, Вороне, Соснівка, Новогригорівка. Сім боєзіткнень ще тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив три невдалі атаки в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку ворог тричі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

Сьогодні варто відзначити воїнів 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які ефективно стримують ворога.

На решті напрямків особливих змін не відбулося.

Слава українським захисникам і захисницям!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine