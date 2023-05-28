Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на ранок 28.05.2023

Розпочалася чотириста п’ятдесята дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

У ніч на 28 травня 2023 року ворог атакував Україну іранськими ударними дронами «Shahed» з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край. Зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54. Внаслідок успішної бойової роботи українських військових знищено 52 «шахеди».

Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних, 2 з яких ЗКР С-300 по Краматорську, та 13 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 21 ворожу атаку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На полігони республіки білорусь прибувають визначені підрозділи збройних сил російської федерації для проведення заходів бойової підготовки перед відправкою на війну в Україну.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник, протягом минулої доби, завдав авіаційного удару в районі Вовчанська Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Блешня, Тимоновичі, Миколаївка, Залізний Міст, Чайкине, Грем’яч Чернігівської області; Заруцьке, Глухів, Бунякине, Волфине, Катеринівка, Ободи, Басівка, Миропілля Сумської області, а також Басове, Бугаївка, Гоптівка, Лук’янці, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Тихе та Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів наступальні дії неподалік Масютівки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне – Донецької.

На Бахмутському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії західніше Хромового. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку населених пунктів Сєверне та Первомайське, успіху не мав. Завдав авіаційного удару по Авдіївці, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 14 атак противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали також Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Шахтарське та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по районах Червоного Запорізької області та Зміївки на Херсонщині. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Вільне Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Новоандріївка, Білогір’я, Мала Токмачка, Степове і Кам’янське Запорізької області та Іванівка, Садове, Антонівка Херсонської області і місто Херсон.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 3 – по його зенітно-ракетних комплексах.

Нашими захисниками протягом минулої доби було знищено 3 ворожих БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та ще один важливий військовий об’єкт противника.

Загалом, минулої доби, наші захисники ліквідували 400 російських окупантів, знищили 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, 3 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 9 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки.

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Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine