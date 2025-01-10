«Пакунок пораненого» міститиме 30 позицій, важливих під час госпіталізації

До набору «Пакунок пораненого», який цьогоріч отримуватимуть у Збройних силах, увійдуть адаптивний одяг, засоби гігієни та спеціальний посуд, загалом 30 позицій.

Набір розроблений з урахуванням різних ситуацій, в яких можуть опинитися поранені військовослужбовці. Він міститиме засоби гігієни, які є особливо важливі в перші дні перебування в медичних закладах, спеціальний посуд, який полегшить прийом їжі та пиття, а також адаптивний одяг.

«Ми працюємо над спрощенням надання медичної допомоги військовим. Новий одяг не потрібно знімати — достатньо відстебнути спеціальні застібки для швидкого доступу до місця поранення. Це значно пришвидшує медичні маніпуляції та допомагає зберегти дорогоцінний час, який може врятувати життя. Турбота про наших захисників — наш обов’язок і пріоритет», — наголосив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

«Пакунок пораненого» для захисниць буде відрізнятись від чоловічого з урахуванням їхніх потреб.

Цей набір видаватимуть пораненим військовослужбовцям з моменту надання медичної допомоги у стабілізаційному пункті або стаціонарному закладі.

«Пакунок пораненого – це одна з важливих ініціатив Міністерства оборони, щоб підтримати наших військовослужбовців у період їхнього лікування та відновлення після поранень, отриманих при виконанні бойових завдань», – зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Зазначимо, що тестування адаптивного одягу було проведено у жовтні минулого року на Запорізькому напрямку.

Для запуску проєкту Кабінет Міністрів України має ухвалити відповідну постанову щодо її фінансування.

Міністерство оборони України