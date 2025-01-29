ПАРЕ: РФ несе повну міжнародну відповідальність за численні злочини скоєні головорізами ПВК

РФ несе повну міжнародну відповідальність за численні злочини, скоєні ПВК «Вагнер» та «Редут» в Україні, оскільки надавала їм фінансову й оперативну підтримку та координувала роботу з регулярною армією.

Як передає Укрінформу, про це йдеться у резолюції щодо протидії ризикам для прав людини й верховенства права, які становлять найманці та приватні військові й охоронні компанії, ухваленій на сесії ПАРЄ у Страсбурзі.

«Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року російські приватні військові компанії, саме існування яких заборонено російським законодавством, такі як «Вагнер» і «Редут», скоїли численні акти катувань і позасудових страт, включаючи масові страти, українських військовополонених і цивільних осіб, а також цілеспрямовані напади на цивільну інфраструктуру», – йдеться в документі.

Асамблея вважає, що РФ повинна відповідати за ці дії через її визнану фінансову й оперативну підтримку ПВК «Вагнер» під час її участі у війні, «включаючи використання помилуваних засуджених як бойовиків та координацію на місцях з регулярними силами».

У зв’язку з цим ПАРЄ закликала до посилення міжнародного регулювання, аби діяльність приватних військових та охоронних компаній «відповідала демократичним принципам і правам людини».

У резолюції пояснюється, що «російські приватні військові компанії» слід відрізняти від аналогічних структур, які зареєстровані і діють у правовому полі своїх держав.

Водночас ПАРЄ підкреслює, що члени Інтернаціонального легіону захисту України вважаються законними комбатантами.

«Асамблея рішуче відкидає заяви, зроблені високопоставленими представниками РФ, які називають членів Інтернаціонального легіону захисту України «найманцями». ПАРЄ вважає, що згідно з міжнародним правом та міжнародним гуманітарним правом, члени легіону чітко повинні розглядатися як члени Збройних сил України, які користуються повним правовим та гуманітарним захистом, що надається законним комбатантам», – йдеться в тексті резолюції.

В Асамблеї додали, що легальні приватні військово-охоронні компанії можуть відігравати вирішальну роль, особливо в забезпеченні безпеки гуманітарних місій. Але попередили, що «нормативно-правова база з цього питання залишається недостатньою».

Для вирішення цих проблем ПАРЄ закликала держави-члени запровадити мінімальні вимоги до регулювання діяльності приватних військових та охоронних компаній, включаючи системи ліцензування, навчання з дотримання прав людини, а також прозорі механізми підзвітності та компенсації жертвам.