Парламент Молдови ухвалив декларацію про засудження російської агресії проти України

Перед голосуванням блок комуністів та соціалістів на знак протесту залишили зал парламенту. Депутати проросійської партії “Шор” не брали участі у засіданні.

Парламент Молдови на засіданні 2 березня ухвалив декларацію, яка засуджує російську агресію в Україні.

Про це повідомляє NewsMaker.

У декларації зазначається, що з лютого 2014 року Росія веде незаконну та невиправдану агресивну війну проти України, яка перетворилась на повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. У документі підкреслюється, що дії Росії є військовим злочином та кричущим, грубим порушенням принципів міжнародного права.

Автори проекту закликають Росію негайно припинити військові операції в Україні та без висування будь-яких умов відкликати всі військові сили з усієї території України.

Нагадаємо, нещодавно українська військова розвідка повідомила, що на військових складах у Придністров’ї майже нічого немає. А те, що залишилось, – старе і непридатне до використання. // LB.ua