З України видворили німецьку журналістку, яка у Вінниці працювала на росіян

Журналістка раніше відвідувала територію так званої ДНР і знімала сюжети зміст, яких був спрямований на популяризацію окупаційної влади

У Вінниці німецька журналістка проводила зйомки для російської телекомпанії. Журналістку видворено з України. Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу управління СБУ у Вінницькій області.

«Жительці Німеччини, співробітниці московського бюро німецької телерадіокомпанії, заборонено в’їзд в Україну. Вона раніше відвідувала територію так званої ДНР та знімала сюжети зміст, яких був спрямований на популяризацію окупаційної влади. У березні цього року прибула до Вінниці з черговим журналістським завданням. Її колеги, які також знаходилися на території області, добровільно погодилися покинути територію України», — йдеться у повідомленні СБУ.