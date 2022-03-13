Вже 85 дітей загинули в Україні через збройну агресію Росії

Внаслідок збройної агресії Російської Федерації станом на ранок 13 березня в Україні загинули 85 дітей і майже 100 поранених. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях.

Продовжуються цинічні обстріли цивільного населення. 11 березня під час спроби евакуації окупантами був розстріляний цивільний автомобіль. Внаслідок обстрілу загинула дитина — юний гравець футбольної команди ДЮСШ «Атлет» Дмитро.

Також увечері 11 березня біля с. Гусарівка Ізюмського району Харківської області, на блокпосту окупанти розстріляли легковий автомобіль, внаслідок чого загинула жінка та дитина.

12 березня на автомобільній дорозі у селищі Гусарівка Балаклейского району Харківської області через обстріл приватного автомобіля загинула сім’я з 3-річною дитиною.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 369 закладів освіти, 57 з яких зруйновано повністю. Найбільше руйнувань у Донецькій області — 119 навчальних закладів. У Миколаївській — 30, Сумській — 28, Київській — 28, Херсонській — 21, у столиці — 17. Тобто фактично щоденно зазнають руйнувань та пошкоджень близько 22 навчальних закладів.

Лише 12 березня 2022 року пошкоджено 11 навчальних закладів у Миколаївський області. Крім того, зазнали обстрілів 11 лікувальних закладів і 3 центри реабілітації, у тому числі для дітей- інвалідів.

Ці цифри не є остаточними, зважаючи на відсутність можливості огляду місць події, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.

Офіс Генпрокурора