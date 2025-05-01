США відправили до України кілька неробочих і списаних літаків F-16 для розбору на запасні частини

“Військово-повітряні сили допомогли підтримати справність переданих Україні європейськими країнами F-16, надавши Україні списані й абсолютно не придатні до використання F-16 для розбору на запчастини”, – сказав речник.

The picture Loomer posted shows two shrink wrapped F-16s with vertical stabilizers, engines, nose cones, and wings removed being loaded into the Antonov using the rear cargo winch. pic.twitter.com/67rh8B5PZ1 — Keystone Intel (@KSOSINT) April 29, 2025

За його словами, ці літаки “були списані з активного використання у США й не придатні до польотів”. “Важливо відзначити, що їм бракує критично важливих компонентів, таких як двигун або радар, і їх не можна було відновити для оперативного використання.”, – заявив речник.

Spotted in Tucson, Arizona yesterday. Photos just sent to me by a follower. “International Cargo Transporter” with Ukrainian flags. Based out of Ukraine Interesting. pic.twitter.com/0ski9pONmK — Laura Loomer (@LauraLoomer) April 26, 2025

Зазначається, що минулого тижня загорнуті у плівку частково розібрані корпуси щонайменше трьох літаків були завантажені в український вантажний АН-124 в аеропорту міста Туксон у штаті Аризона. Це летовище знаходиться неподалік від великої бази ВПС США, де зберігаються списані бойові літаки. “Системи спостереження літаків показали, що транспортний борт повернувся до Польщі”, – йдеться у матеріалі.

Як відомо, досі США утримуються від надання Україні справних бойових літаків, однак надають іншу підтримку нашим ВПС. Загалом міжнародні союзники України пообіцяли передати їй 85 справних F-16, однак частина з них використовується для навчання українських пілотів у Румунії.

Фото: Keystone Intel / X