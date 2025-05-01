США відправили до України кілька неробочих і списаних літаків F-16 для розбору на запасні частини

Published

Штати відправили до України кілька неробочих і списаних літаків F-16 для розбору на запасні частини. Як повідомляє кореспондент Укрінформу, це підтвердив речник ВПС США спеціалізованому виданню TWZ.

“Військово-повітряні сили допомогли підтримати справність переданих Україні європейськими країнами F-16, надавши Україні списані й абсолютно не придатні до використання F-16 для розбору на запчастини”, – сказав речник.

За його словами, ці літаки “були списані з активного використання у США й не придатні до польотів”. “Важливо відзначити, що їм бракує критично важливих компонентів, таких як двигун або радар, і їх не можна було відновити для оперативного використання.”, – заявив речник.

Зазначається, що минулого тижня загорнуті у плівку частково розібрані корпуси щонайменше трьох літаків були завантажені в український вантажний АН-124 в аеропорту міста Туксон у штаті Аризона. Це летовище знаходиться неподалік від великої бази ВПС США, де зберігаються списані бойові літаки. “Системи спостереження літаків показали, що транспортний борт повернувся до Польщі”, – йдеться у матеріалі.

Як відомо, досі США утримуються від надання Україні справних бойових літаків, однак надають іншу підтримку нашим ВПС. Загалом міжнародні союзники України пообіцяли передати їй 85 справних F-16, однак частина з них використовується для навчання українських пілотів у Румунії.

Фото: Keystone Intel / X

Like

Tags:

You may also like...