Партизани «АТЕШ» здійснили диверсію на залізниці окупантів в тилу РФ

Залізниця у Тулі є важливим логічстичним вузлом для оборонної промисловості РФ.

Агент партизанського руху “АТЕШ” здійснив диверсії на залізниці в російському місті Тула, що є важливим логістичним вузлом для постачання озброєння для ЗС РФ на фронт.

Про це “АТЕШ” пише у Telegram.

“Агент руху “АТЕШ” провів успішну диверсію в районі залізничного полотна під Тулою — найважливішим логістичним вузлом, що грає стратегічну роль в оборонній промисловості Росії. В результаті акції було знищено релейну шафу, яка відповідала за управління рухом на цій ділянці”, — ідеться у повідомленні.

Пошкодження релейної шафи викликало серйозні перебої у залізничному сполученні, що критично позначилося на своєчасному постачанні боєприпасів, озброєння та компонентів подвійного призначення з тульських заводів — таких як КБП, Туламашзавод, патронний та машинобудівний завод.

За інформацією “АТЕШ”, цей маршрут активно використовувався для постачання військ на лініях Харківського та Сумського напрямів.

“Дії агента призвели не лише до затримок у переміщенні військових вантажів та збоїв у графіку відвантаження продукції ВПК, а й до значної деморалізації окупантів”, — кажуть партизани. // LB.ua