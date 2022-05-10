Пентагон підтверджує, що окупанти вивозять українців до Росії проти їхньої волі

Міністерство оборони США «побачило ознаки» того, що російські військові вивозять українців з України в Росії проти їхньої волі

Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, Пентагон бачить ознаки того, росіяни перекидають українців до Росії проти їхньої волі

«Ми виразно бачили ознаки того, що українців переселяють з України в Росію. У нас є ознаки того, що українців проти їхньої волі відвозять до Росії», — зазначив він.

Кірбі сказав, що це «безсовісний» вчинок, «не поведінка відповідальної держави».

Водночас Кірбі не зміг назвати загальну кількість переміщених українців, скільки існує таборів для них і який вигляд вони мають.

Як писав УНІАН, у Росії нарахували щонайменше 66 таборів з примусово депортованими українцями. Багато з них розташовані за тисячі миль від їхніх будинків у найвіддаленіших куточках країни, включаючи Сибір, Кавказ, Полярне коло і Далекий Схід.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що окупанти вже вивезли на територію РФ понад 1 млн 185 тис. українців.

Примусово вивезеним до РФ українцям, які погоджуються працювати на окупантів, заборонено виїзд з місця перебування протягом 2 років. // УНІАН