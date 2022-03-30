Пентагон: Росія виводить війська з ЧАЕС
Російські війська починають виходити з Чорнобильської АЕС.
Джерело: AFP з посиланням на Пентагон.
Деталі наразі не відомі.
Що передувало: 24 лютого російські військові захопили Чорнобильську атомну електростанцію й утримували в заручниках персонал.
Ймовірно, займання сталося внаслідок збройної агресії Російської Федерації, а саме потрапляння снаряду або навмисного підпалу.
У білоруський Республіканський науково-практичний центр радіаційної медицини та екології людини регулярно привозять російських солдатів. // УПTweet