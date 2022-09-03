Передавав ворогу дані про ЗСУ у Сєвєродонецьку: судитимуть кремлепатріархатного попа

Священника Української православної церкви московського патріархату судитимуть за те, що він зливав російській армії дані про Збройні сили України у місті Сєвєродонецьк Луганської області.

Про це інформує пресслужба Офісу Генерального прокурора, пише УНН.

“Прокурори Лисичанської окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт стосовно інформатора ворожих військ – священника УПЦ МП. Йому інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 КК України)”, – ідеться у повідомленні.

Слідство встановило, що в середині квітня 2022 року священник збирав для представників російської армії інформацію про чисельність, дислокацію, техніку, а також озброєння ЗСУ у Сєвєродонецьку та у прилеглих до міста селах.

Дані агент росії передавав у вигляді текстових повідомлень через Телеграм. Отриману інформацію ворог використовував для визначення місцеперебування цілей.

Правоохоронці викрили та затримали священника наприкінці квітня. Наразі він перебуває під вартою. У його телефоні виявили переписку з представниками армії рф. Ворожому агенту загрожує 15 років позбавлення волі.