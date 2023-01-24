Російські окупанти обстріляли в Херсоні пологовий будинок, школу та поліклініку

Російські війська обстріляли місто Херсон у вівторок, 24 січня. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на Telegram Херсонської ОВА.

Окупанти нанесли удари по трьом цивільним об’єктам міста – школі, пологовому будинку та поліклініці.

Попередньо, у пологовому будинку трапилось задимлення, але з людей ніхто не постраждав. На момент обстрілу пацієнтів у приміщенні не було.

А от у поліклініці та школі в результаті вибуху у будівлі вибито вікна та двері. Також обломки потрапили у газову трубу.

Крім того, 23 січня росіяни обстріляли будинки в Антонівці на Херсонщині. Уламки снарядів впали у двір. Тоді загинула одна людина.

Додамо, що 22 січня окупанти25 разів обстріляли територію Херсонської області з артилерії, мінометів, танків та РСЗВ.