Перейшов на бік окупантів – мешканцю Куп’янського району повідомлено про підозру в колабораціонізмі

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 57-річному чоловіку за фактом добровільного зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на території Куп’янського району, на початку червня 2022 року перейшов на бік окупантів та добровільно погодився на зайняття посади так званого «старости села Кам’янка» в окупаційній адміністрації держави-агресора.

Зокрема, підозрюваний допомагав представникам РФ вирішувати питання щодо забезпечення харчуванням і житлом, а також передавав їм інформацію про патріотично налаштованих місцевих мешканців.

Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура