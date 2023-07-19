Під час нічної атаки Росія знищила 60 тисяч тонн зерна в порту Чорноморськ (фото)

Нічний удар вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури порту Чорноморськ.

Під час атаки по півдню України, в ніч на 19 липня, в порту Чорноморська окупантами були знищені 60 000 тонн зерна.

Про це повідомив міністр аграрної політики Микола Сольський, зазначивши при цьому, що нічний удар вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури порту Чорноморськ.

“Нічний удар вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури порту Чорноморськ. За оцінками фахівців, для повноцінного відновлення постраждалих цієї ночі об’єктів знадобиться не менше року. У порту Чорноморська також були знищені 60 000 тонн зерна, яке мали завантажити на великотоннажне судно і відправити зерновим коридором ще 60 днів тому”, – йдеться в повідомленні.

Сольський закликав світ до жорсткої реакції на російські удари по цивільній портовій інфраструктурі.

“Якщо ми не зможемо експортувати продовольство, то населення найбідніших країн опиниться на межі виживання! Крім того, постраждає економіка не тільки України, а й світу. Зросте ціна на зерно, і не всі країни зможуть дозволити собі купувати сільгосппродукцію, а значить, ціна значно зросте на продукти харчування: борошно, крупа, м’ясо”, – сказав він.

У ніч на 19 липня 2023 року Росія атакувала Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА. Основний удар був по Одеській області. // УНІАН