Під Харковом ліквідовано генерал-майора російської армії, також вбито та поранено низку старших офіцерів (радіоперехват)
Чергові втрати серед вищого командного складу армії країни-окупанта. Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова – російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУР МО України.
Також вбито та поранено низку старших офіцерів російської армії.
- Віталій Герасимов брав участь у другій чеченській війні та російській військовій операції в Сирії. Отримав медаль “за повернення Криму”.
- Також отримані дані свідчать про значні проблеми зі зв’язком в армії окупанта та з проведенням евакуації їхніх розбитих частин.