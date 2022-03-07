Під Харковом ліквідовано генерал-майора російської армії, також вбито та поранено низку старших офіцерів (радіоперехват)

Чергові втрати серед вищого командного складу армії країни-окупанта. Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова – російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУР МО України.

Також вбито та поранено низку старших офіцерів російської армії.