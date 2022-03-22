Під Макаровим окупанти знищили склад «Фармаку», втрати – 1,5 мільярда

Під Макаровим Київської області згорів склад української фармкомпанії «Фармак» — втрати склали близько 1,5 млрд грн.

Про це повідомив у Facebook член ради директорів компанії Петро Чернишов.

«Склад Фармака знаходився під Макаровим (це неподалік Києва). Наскільки ми розуміємо — у цьому районі йшла танкова битва. І наш склад повністю згорів – компанія зазнала приблизно 1,5 мільярда гривень втрат.

Ми працюємо над повноцінним відновленням виробництва. Це складно – адже на складі була вся сировина та первинна упаковка, а над Києвом літають снаряди», — написав Чернишов.

У прес-службі «Фармак» заявили, що «склади «Фармак», де знаходилися готові ліки, сировина для препаратів, первинне пакування, у перші дні війни були спалені вщент окупантами». За загальними підрахунками втрати склали близько 1,5 млрд грн.

У «Фармак» додали, що з 24 лютого не поставляють ліки до РФ і Білорусі. А представництво «Фармак» на території рф було згорнуто ще у 2014 році.

«24 лютого на замитнені на РБ у Чернігові стояла фура з нашими ліками, на суму майже 200 тисяч доларів. Ми її розмитнили назад та передали на потреби міста Чернігів, яке одним з першим було атаковано російськими військовими», — йдеться у повідомленні.

«Ще 24 лютого цього року — тобто в перший же день відкритої збройної агресії РФ проти України — «Фармак» почав передавати на потреби МОЗ, ЗСУ, ТрО, шпиталі наявні лікарські засоби. І зараз докладаємо максимум зусиль, аби виготовляти та забезпечувати українців життєво необхідними ліками», — додали в прес-службі.

У «Фармак» додають, що загальний обсяг благодійної допомоги на користь армії з грудня 2021 року по сьогодні склав понад 12 млн грн. З них лікарськими засобами — майже 9 млн грн.

У компанії є домовленості із закордонними партнерами про гуманітарне постачання критично важливих ліків.

«Логістику ми повністю покриваємо. Частина з них, на загальну суму приблизно 1 млн євро, вже розвантажена в Україні», — йдеться у заяві.

87 співробітників компанії перебувають у лавах збройних сил України або територіальної оборони. // Економічна правда