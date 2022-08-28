Під Мелітополем знайшли повішеним «начальника поліції» після смерті іншого колаборанта

Крім того, сьогодні вночі у селищі Мирне за 10 км від Мелітополя підірвали автобазу зі скупченням ворожої техніки.

У селі Михайлівка Мелітопольського району знайшли повішеним “начальника поліції”, який співпрацював з російськими окупантами, Андрія Рижка.

Про це в ефірі українського телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він зазначив, що тіло Рижка виявили після смерті іншого колаборанта, “гауляйтера” Михайлівського району Івана Сушка. Сушко відповів за організацію псевдореферендуму, уточнив Федоров.

“Його (Рижка – ред.) абсолютно очевидно зачистили спецслужби РФ після смерті Сушка, він відповідав за “безпеку” на території Михайлівки. Що стосується Сушка – це креатура “гауляйтера” Запорізької області Балицького, який сам йому і гарантував “безпеку”, – пояснив мер Мелітополя.

Крім того, за словами Федорова, сьогодні вночі у селищі Мирне за 10 км від Мелітополя підірвали автобазу зі скупченням ворожої техніки, яка знаходиться біля будинку “голови” Юрія Радькова. Будинок колаборанта пошкоджено.

У зв’язку з останніми подіями колаборанти вже хочуть співпрацювати з українськими спецслужбами, додав мер Мелітополя. // УНІАН