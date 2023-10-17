Удар ССО по аеродромах окупантів в Бердянську та Луганську: вражено 9 гелікоптерів, систему ППО, склад боєприпасів

Операція “DRAGONFLY”. Успішна операція ССО України по враженню аеродромів в Бердянську та Луганську

Сили спеціальних операцій отримали інформацію про використання противником аеродромів в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів.

Зазначену інформацію було перевірено та отримано підтвердження. Координати та необхідні дані передано для ураження підрозділам Сил оборони. У результаті нанесення вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня окупанти понесли значні втрати.

За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:

✔️дев’ять гелікоптерів різних модифікацій

✔️спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах

✔️пускова установка ППО

✔️склад боєприпасів

✔️пошкоджено злітні смуги аеродромів

Склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку. Детонація у Луганську тривала до 11 ранку.

Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів.

Сили Спеціальних Операцій ЗС України