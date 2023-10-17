Удар ССО по аеродромах окупантів в Бердянську та Луганську: вражено 9 гелікоптерів, систему ППО, склад боєприпасів
Операція “DRAGONFLY”. Успішна операція ССО України по враженню аеродромів в Бердянську та Луганську
Сили спеціальних операцій отримали інформацію про використання противником аеродромів в тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, а також перебування на них значної кількості авіаційної і спеціальної техніки, та боєприпасів.
Зазначену інформацію було перевірено та отримано підтвердження. Координати та необхідні дані передано для ураження підрозділам Сил оборони. У результаті нанесення вогневого удару в ніч з 16 на 17 жовтня окупанти понесли значні втрати.
За останніми даними у Бердянську та Луганську знищено:
✔️дев’ять гелікоптерів різних модифікацій
✔️спеціальна техніка, яка знаходилася на аеродромах
✔️пускова установка ППО
✔️склад боєприпасів
✔️пошкоджено злітні смуги аеродромів
Склад боєприпасів у Бердянську детонував до 4 ранку. Детонація у Луганську тривала до 11 ранку.
Втрати у живій силі противника складають десятки загиблими та пораненими. Тіла досі дістають з-під завалів.
Сили Спеціальних Операцій ЗС України