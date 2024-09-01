Під ударом НПЗ у Москві та електростанції. РФ заявила про масштабну атаку 15 регіонів (відео)

Росія заявила про масштабну атаку дронів 1 вересня. Окупанти стверджують, що нібито було атаковано 15 регіонів, зокрема Москву та область.

Що відомо про атаку та наслідки – у матеріалі РБК-Україна.

Що каже Міноборони

Ніч проти неділі, 1 вересня, та ранок у Росії були неспокійними. У низці регіонів чули вибухи та фіксували невідомі дрони.

Міністерство оборони РФ заявило, що сили протиповітряної оборони нібито перехопили над Росією аж 158 безпілотників

За словами росіян, над територією Курської області за ніч перехоплено 46 дронів, Брянської області – 34, Воронезької – 28, Бєлгородської – 14, вісім – над територією Рязанської області, два – над Москвою, сім – над Московською областю, п’ять – над Калузькою, чотири – над Липецькою, три – над Тульською областю, по два дрони над Тамбовською та Смоленською областями, і по одному над територіями Орловської, Тверської та Іванівської областей.

Таким чином, як зазначають росіяни, були нібито атаковані 14 областей РФ та російська столиця – Москва.

Москва та область

Росіяни заявили, що у Москві був атакований нафтопереробний завод. У мережі росіяни публікували фото та відео палаючого факелу на НПЗ.

Пізніше стало відомо, що був атакований Московський НПЗ. Це нафтопереробне підприємство компанії “Газпром нафта”, розташоване в Москві в районі Капотня. Введено в дію у 1938 році. Профіль НПЗ – паливний.

На НПЗ спалахнула потужна пожежа. Російське МНС заявило, що пожежі присвоєно високий ранг (п’ятий), це означає, що масштаби загоряння серйозні. Після цього ранг пожежі понизили до другого. Вогонь гасили навіть вертольотами.

За повідомленнями росіян, постраждалих нібито не було.

Крім того, російські чиновники заявили про нібито спробу атаки на ДРЕС (державна районна електростанція) у місті Кашира Московської області. Місцева влада заявила, що три безпілотники спробували атакувати Каширську ДРЕС, але нібито були збиті на підльоті.

Очевидці при цьому публікували відео, на якому чути вибух у районі станції.

Через атаку дронів припиняли роботу московські аеропорти “Внуково”, “Домодєдово” та “Жуковський”. 43 літаки приземлилися на запасних аеродромах.

Тверська область

У Тверській області під ударом опинилася місцева електростанція у місті Конаково, а також газорозподільна мережа, що знаходиться за кілька кілометрів від неї.

Росіяни стверджують, що у районі Конаково було знищено п’ять дронів. Втім, відомо, що на ДРЕС у Тверській області виникла серйозна пожежа. Місцеві жителі у мережі поділилися відповідними кадрами.

В інших регіонах РФ, за повідомленнями росіян, без наслідків. У Ярославлі під час атаки перекривали в’їзд та виїзд з міста.