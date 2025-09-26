Підстаркуватий путінський холуй після зустрічі з «папіком» погрожує ударом по Банковій

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко згадав можливість “удару по Банковій” після своєї зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як передає РБК-Україна , про це Лукашенко заявив російським пропагандистам.

Пропагандист попросив у Лукашенка прокоментувати погрози президента України Володимира Зеленського вдарити по Кремлю.

“Говорити і заявляти можна все. А якщо Кремль вдарить по Банковій, що там залишиться? Тому Володимиру Олександровичу (Зеленському – ред.) треба заспокоїтися”, – заявив білоруський диктатор.

Він вважає, що на столі “є хороші пропозиції щодо України”, які на Алясці представили президенту США Дональду Трампу.

“Якщо українці не підуть на ці пропозиції, буде те, що було спочатку “СВО”. Це буде ще гірше, вони втратять Україну. Тоді треба було зупинитися, весь схід був би український, крім Криму”, – нафантазував Лукашенко.

Самопроголошений президент додав, що хотів би “просто поговорити” із Зеленським і в нього є що сказати.

“Думаю, настав час, коли ми повинні вступити в консультації. Я спочатку “СВО” говорив: нам, керівникам трьох слов’янських держав, треба сісти і домовитися про закінчення цієї незрозумілої війни. Не домовимося – буде погано всім”, – сказав він.

***

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія не захоче припинити війну, чиновникам у Кремлі “доведеться шукати найближче бомбосховище”.

Водночас глава української держави запевнив, що українські захисники не атакуватимуть цивільне населення РФ, оскільки “ми не терористи”.

До слова, кілька тижнів тому Росія завдала ракетного удару по будівлі Кабміну. На щастя, ракета після влучання не вибухнула.