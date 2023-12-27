Після Мотороли, Гіві і т.д. СБУ засудила ватажка окупованої Донеччини Пушиліна. Поки що до 15 років тюрми

Завдяки доказовій базі Служби безпеки до тюремного ув’язнення засуджено колаборанта Дениса Пушиліна – очільника окупаційної адміністрації рф у тимчасово захопленому Донецьку.

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми.

Також його позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, пов’язаних з наданням публічних послуг, виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 15 років з конфіскацією всього належного йому майна.

За даними слідства, Пушилін виконує вказівки москви щодо сприяння збройній агресії рф та поширення кремлівського режиму на території східного регіону України.

З початку повномасштабного вторгнення росії він забезпечує перекидання ворожих військ на східний фронт, у тому числі через автошляхи та залізничне сполучення.

Також він організовував псевдореферендум щодо «приєднання» захопленої частини Донеччини до складу країни-агресора.

При цьому після фейкового плебісциту фігурант брав участь у підписанні з путіним так званого «договору про входження» регіону до росії.

На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав Пушиліна винним за декількома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 2 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб);

⁠ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участь в організації незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, за попередньою змовою групою осіб).

Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.

Спеціальне досудове розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України