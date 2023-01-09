Піврічне “відрядження” на фронт переживають лише 15-20% російських зеків завербованих Пригожиним

Засновник проекту Gulagu.Net Володимир Осечкін розповів у програмі “Воздух”, що чекає на зеків, які погодилися воювати в Україні.

За його словами, піврічне “відрядження” на фронт переживають лише 15-20% ув’язнених, водночас більшість з тих, хто вижив, отримують важкі поранення. “Їх не хочуть відпускати ні спецслужби, ні Пригожин, вони прекрасно розуміють, що ці люди небезпечні і можуть зробити щось уже всередині Росії. <…> Своя армія відкриває по них вогонь з артилерії. Є випадки, коли по 7-8 осіб, ціле відділення ув’язнених намагається здатися, а їх зі спини потужними снарядами накривають, їх розриває на шматки”, – сказав він.

Осечкін розповів, як чинять із загиблими: “Ми опитали цілу низку вагнерівців, які втекли з поля бою, вони розповідають жахливі речі про братські могили, людей просто звалюють в одне місце і закопують, щоб не платити компенсації”.