План підтримки України до 2027 року: лідери коаліції «Рамштайн» опублікували заяву
Союзники України погодили вісім дорожніх карт
Союзники узгодили плани розвитку обороноздатності України до 2027 року. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України.
«Ці дорожні карти є суттєвим кроком уперед у підтримці України нашими країнами, інформують про продовження роботи коаліцій можливостей, а також надсилають важливий сигнал попиту оборонній промисловості», – йдеться в заяві.
«Коаліції також планують постійно вдосконалювати та інтегрувати ці детальні плани для підтримки термінових і довгострокових потреб, оскільки Україна захищається від майбутньої російської агресії та стримує її», – вказано в заяві.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у четвер, 9 січня, прибув до Німеччини. Він взяв участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».Tweet