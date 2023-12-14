Поліцейські документують наслідки чергової ворожої атаки безпілотниками на Одещину

Є постраждалі. Попередньо допомога медиків знадобилася 11 громадянам, серед яких троє малолітніх дітей.

На території Одеси пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, гуртожиток, автівки одеситів. Трьох дітей і одну літню жінку госпіталізували. Ще сімом містянам надали допомогу, госпіталізація їм не знадобилася.

В Ізмаїльському районі атаки зазнала припортова інфраструктура, частково пошкоджено декілька складських приміщень. Обійшлося без потерпілих.

На місцях пошкоджень відучора продовжують працювати слідчі та експерти. Поліцейські проводять огляд руйнувань, фіксацію наслідків ворожої атаки, збір речових доказів злочину рф та забезпечення охорони зони уражень.

Закликаємо громадян не ігнорувати сигнал «Повітряна тривога» та в разі загрози прямувати до укриття і перебувати там до сигналу «Відбій». Адже дотримання встановлених заходів безпеки – це можливість зберегти своє життя.

Відділ комунікації поліції Одещини