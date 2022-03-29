Поліцейські Київщини повідомили про підозру колаборанту

26 березня у Ставищі 26-річний місцевий житель закликав громаду визнати злочинну владу окупанта, погрожував розправою з боку агресора, схиляв до співпраці з російськими військами.

Колаборант викрикував лозунги щодо сприяння російській федерації, її представникам та збройним формуванням у порушенні суверенітету України.

Того ж дня чоловік погрожував підірвати і місцеве відділення поліції.

Поліція затримала зловмисника та повідомила колаборанту про підозру за неприпустимі публічні заклики до підтримки агресора за ч.1 ст.111-1 Кримінального кодексу України. Нині підозрюваний знаходиться під вартою.

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Національна поліція України