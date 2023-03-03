Полк неподготовленных «чмобиков» с Иркутщины почти полностью уничтожен под Авдеевкой

С 28 февраля на 1 марта неподготовленных мобилизованных из Иркутской области в составе полка 1439 первого и второго батальона отправили на штурм Авдеевского укрепрайона под Донецком.

Сегодня родственники двух мобилизованных сообщили Сибирь.Реалии, что весь полк практически уничтожен – несколько человек ранены, остальные погибли, но числятся пропавшими.

– Мой отзвонился – осколочное, в госпитале. Говорит, от полка ничего не осталось. Известно пока только о двоих раненых, остальные либо погибли, либо брошены там в тяжелом положении. Ему дадут только неделю! Потом опять бросят “на передок”! – говорит жена мобилизованного Светлана (имя изменено).

Иркутские чиновники поехали в “ДНР”, где мобилизованные жаловались на командование. Они намерены “наладить связь” с полком, базирующимся в “ДНР”. Предположительно, речь идеи о полке 1439.

Делегация иркутского правительства также доставит на оккупированные территории Украины в Донецкой республике гуманитарную помощь для солдат.

27 февраля мобилизованные составили уже третье по счету обращение к Владимиру Путину с жалобой на действия командования из так называемой “ДНР”. По словам солдат, находящихся под командованием Славянской бригады так называемой “ДНР”, их отправляют на штурм в отсутствие разведки, связи и поддержки артиллерии, а на жалобы, что у мобилизованных “нет возможности выполнить приказ”, их обещают преследовать за дезертирство. “Пример: “поедете по статье за дезертирство, у вас будут неприятности с комендатурой и военной полицией, мы расформируем вас по два человека и отправим в наступление, из которого вы не вернётесь”, – говорится в обращении.

При этом у мобилизованных нет военной подготовки – это вчерашние строители, водители, менеджеры. Многие из них в возрасте старше 40 лет с хроническими болезнями.

Мобилизованные утверждают, что командование забирает с поля боя только солдат из “ДНР” с легкими ранениями. Тяжелораненых и убитых оставляют на позициях, поскольку “боятся потерять технику”. Убитые россияне числятся пропавшими без вести, а раненых все же эвакуируют раз в сутки на носилках. Военная полиция задержала замполита полка с позывным “Скала”, который пытался объяснить командованию, что “вчерашние водители, сварщики, мебельщики и металлоломщики не могут относиться к элитному подразделению штурмовиков и не имеют для этого навыков”.